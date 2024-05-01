Kamyon şaha kalktı

Tokat'ın Artova ilçesinde meydan gelen ilginç olayda, edinilen bilgilere göre yapılan yol çalışmaları esnasında bir kamyon şoförü, kamyonun sırtındaki moloz yığınını dökmek için damperi kaldırdıktan hemen sonra kamyon havaya yükseldi. Şoförün kontrolünü kaybetmesi neticesinde kamyon havada asılı kalırken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntüler, sosyal medyada gündem olurken, yol çalışması esnasında yaşanan olayda, şoförün ve çevredekilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.