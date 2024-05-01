Kamyon şaha kalktı

Kaynak: İHA
Kamyon şaha kalktı
Tokat'ta yol çalışması esnasında bir kamyon, moloz yığını dökmek için damperi kaldırdıktan sonra şaha kalktı.

Tokat'ın Artova ilçesinde meydan gelen ilginç olayda, edinilen bilgilere göre yapılan yol çalışmaları esnasında bir kamyon şoförü, kamyonun sırtındaki moloz yığınını dökmek için damperi kaldırdıktan hemen sonra kamyon havaya yükseldi. Şoförün kontrolünü kaybetmesi neticesinde kamyon havada asılı kalırken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Görüntüler, sosyal medyada gündem olurken, yol çalışması esnasında yaşanan olayda, şoförün ve çevredekilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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