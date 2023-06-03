Kamyon terörü bitmek bilmiyor. Karşı şeride girdi. Yaralılar var

Rusya'nın St. Petersburg kentinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun karşı şeride girerek araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Kamyon terörü bitmek bilmiyor. Karşı şeride girdi. Yaralılar var

İHA’nın haberine göre, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Sofiyskaya Caddesi üzerinde sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, ters şeride girdi. Kamyonun seyir halindeki araçlara çarpmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 aracın karıştığı feci kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 12 kişinin yaralandığı, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı duyuruldu.

Araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Sivas'ta deprem Güncel
Sivas'ta deprem
Ordu'da fındık bahçelerini ceviz büyüklüğünde dolu vurdu Yaşam
Ordu'da fındık bahçelerini ceviz büyüklüğünde dolu vurdu
Kempinski Hotel The Dome Belek dünyanın en iyi 5 oteli arasına girdi Yaşam
Kempinski Hotel The Dome Belek dünyanın en iyi 5 oteli arasına girdi
Bolu'da sağanak etkili oldu Güncel
Bolu'da sağanak etkili oldu
Bjelica'dan sürpriz tercih: Trabzon'da ilk 11'ler açıklandı Spor
Bjelica'dan sürpriz tercih: Trabzon'da ilk 11'ler açıklandı
Bilecik'te tarım arazileri ve yollar zarar gördü Yaşam
Bilecik'te tarım arazileri ve yollar zarar gördü
Dilan Polat'tan kocasına dev sürpriz! “Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek” Magazin
Dilan Polat'tan kocasına dev sürpriz! “Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek”