Kamyona arkadan çarp otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Kamyona arkadan çarp otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli Pamukkale'de, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 25 yaşındaki Mehmet Ulusan, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Honaz Çevre Yolu'nda meydana geldi. Honaz ilçesi yönüne giden Mehmet Ulasan yönetimindeki 07 BME 127 plakalı otomobil, Yusuf C.'nin kullandığı 20 BJ 692 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, itfaiye tarafından otomobilden çıkartılan Mehmet Ulasan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ulasan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Köfteye domuz eti karıştıran ünlü firmayı Mustafa Sarıgül açıklıyor!
Köfteye domuz eti karıştıran ünlü firmayı Mustafa Sarıgül açıklıyor!
Akrabaların dedikodusu cinayetle bitti
Akrabaların dedikodusu cinayetle bitti
100 bin TL'nin aylık getirisi kanatlandı. Hangi banka ne kadar faiz veriyor
100 bin TL'nin aylık getirisi kanatlandı. Hangi banka ne kadar faiz veriyor
Kayseri'nin Tomarza’da öğrencilere trafik eğitimi verildi
Tomarza’da öğrencilere trafik eğitimi
Ünlü mafyanın kasası İstanbul'da bir elektrikçi dükkanı çıktı
Ünlü mafyanın kasası İstanbul'da bir elektrikçi dükkanı çıktı