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Kamyonet kasasında 4 aileyle birlikte yaşayan Adıyamanlı depremzede: Çadır gelmedi, odunu burada vermediler biz Gölbaşı’ndan kendimiz aldık

Adıyaman Gölbaşı’nda Balkar beldesinde 4 aileyle birlikte kamyonette kaldıklarını dile getiren depremzede kadın, “Çadır gelmedi, odun dediler biz gittik Gölbaşı’ndan aldık geldik. Burada vermediler, kendi sahiplerine veriyorlar herkes, erzak, gıda olsun, göz önünde her şey. Çıkın da bakın 4 aile burada kalıyoruz” dedi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 16:16
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Kamyonet kasasında 4 aileyle birlikte yaşayan Adıyamanlı depremzede: Çadır gelmedi, odunu burada vermediler biz Gölbaşı’ndan kendimiz aldık

Kamyonet kasasında 4 aileyle birlikte yaşayan Adıyamanlı depremzede: Çadır gelmedi, odunu burada vermediler biz Gölbaşı’ndan kendimiz aldık
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CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Kahramanmaraş merkezli depremin 16’ncı gününde Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler ile Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde afetzede yurttaşları ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Balkar beldesinde kamyonette barınmak zorunda kalan depremzedeleri ziyaret eden Purçu, “Depremin 16’ncı gününde vatandaşlarımız hala mağdur. Çadır yok. Balkar beldesinde 360’a yakın hane var” dedi.

“ÇADIR GELMEDI, ODUNU BURADA VERMEDILER BIZ GÖLBAŞI’NDAN KENDIMIZ ALDIK”

Kamyonette yaşamlarını sürdürmeye çalışan depremzedeler, burada 4 aile birlikte kaldıklarını söyledi. Kamyonette kurdukları soba ile ısınmaya çalıştıklarını ifade eden depremzede kadın, “Çadır gelmedi, odun dediler biz gittik Gölbaşı’nda aldık geldik. Burada vermediler, kendi sahiplerine veriyorlar herkes, erzak, gıda olsun, gözönünde her şey. Çıkın da bakın 4 aile burada kalıyoruz” diye konuştu.

Purçu da “Görüşmelerimiz olacak, ilçe başkanımız, belde başkanımız burada. Beraber gideceğiz gerekeni yapıp sizin sorununuzu çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Purçu ve Kaya, daha sonra yıkılan Tecirli Köy Yaşam Merkezinde inceleme yaptı. Yıldırım Kaya, yarıklara ve fay hatlarına dikkat çekerken; Purçu da şunları dile getirdi:

“FAY HATLARI DIKKATE ALINMADAN BINA YAPILIYOR”

“Burası Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulu olarak kullanılıyordu. Sonradan da Köy Yaşam Merkezine çevirmiş Milli Eğitim Bakanlığı burayı. Fay hattının tam içinden geçiyor, yarıklara baktığından fay hattının tam merkezinde. Demek ki fay hatları dikkate alınmadan bina yapılıyor.”

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