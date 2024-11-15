Kamyonet kasasından yüzlerce kilo kaçak tütün çıktı

Kaynak: İHA
Kamyonet kasasından yüzlerce kilo kaçak tütün çıktı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, arama yapılan bir kamyonetten 821 kilogram kaçak tütün çıktı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, arama yapılan bir kamyonetten 821 kilogram kaçak tütün çıktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik ortak çalışma yapıldı. Çalışmalarda A.Ü. (34) idaresindeki kamyonette yapılan aramalarda 821 kilogram kaçak tütün bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, A.Ü. de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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