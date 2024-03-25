Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Nazım Karagöz yönetimindeki otomobil, Zile Kavşağı'nda Mesut Ö'nün idaresindeki soğan yüklü kamyonla çarpıştı.

Gelen ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri intikal etti.

Meydana gelen kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü, Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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Sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Karagöz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kamyon sürücüsü ise ekipler tarafından gözaltına alındı.