Kamyonun camından içeri girdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Dervişbey Caddesi ile Tekke Cami Sokağı'nın kesişim noktasında kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Hakan A. yönetimindeki 16 BET 783 plakalı motosiklet ile Osama A. idaresindeki kamyonet kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hakan A., kamyonetin camından içeri girerken, olay yerine ambulans ekipleri geldi. Ekipler, yaralı sürücüyü kamyonetten çıkararak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralı sürücünün tedavisi hastanede sürerken, kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.