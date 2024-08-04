Kamyonun camından içeri girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kamyonun camından içeri girdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kafa kafaya çarpıştığı kamyonetin camından içeri giren motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Dervişbey Caddesi ile Tekke Cami Sokağı'nın kesişim noktasında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hakan A. yönetimindeki 16 BET 783 plakalı motosiklet ile Osama A. idaresindeki kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hakan A., kamyonetin camından içeri girerken, olay yerine ambulans ekipleri geldi. Ekipler, yaralı sürücüyü kamyonetten çıkararak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı sürücünün tedavisi hastanede sürerken, kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

aw260729-04.jpg

aw260729-03.jpg

aw260729-02.jpg

aw260729-01.jpg

Son Haberler
Bahadır Kimya’nın halka arzının arka planını Taylan Büyükşahin yazdı Ekonomi
Bahadır Kimya’nın halka arzının arka planını Taylan Büyükşahin yazdı
Şabaniye'nin Nazlısı’nın son hali ortaya çıktı. Yılların harcamadığı oyuncu güzelliğiyle parmak ısırttı Magazin
Şabaniye'nin Nazlısı’nın son hali ortaya çıktı. Yılların harcamadığı oyuncu güzelliğiyle parmak ısırttı
MSB duyurdu. 8 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu. 8 terörist etkisiz hale getirildi
SSK ve Bağ-kur emeklisi havalara uçacak. Emekliye iki ödeme birden yapılacak Ekonomi
SSK ve Bağ-kur emeklisi havalara uçacak. Emekliye iki ödeme birden yapılacak
Alevlerin sıçradığı otomobil yandı Yerel Haberler
Alevlerin sıçradığı otomobil yandı
Kabine yarın toplanıyor. Masada hangi konular var? Gündem
Kabine yarın toplanıyor. Masada hangi konular var?
Biden’dan İran açıklaması Dünya
Biden’dan İran açıklaması