Kalp ve damar sağlığını koruma yöntemlerine ilişkin geleneksel tıbbın dışındaki alternatifler bilim dünyasının da odağına oturdu.

Mutfaklarda sıklıkla kullanılan bazı doğal baharatların, kan basıncını düzenleme ve damar tıkanıklığını önlemedeki rolü, son dönemde yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlandı.

Uzmanlar, bu doğal yöntemlerin, ilaçlara kıyasla daha nazik ama bir o kadar da etkili sonuçlar sunduğunu ifade etti.

TARÇIN VE KAPSAİSİN'İN DAMAR SAĞLIĞINA ETKİSİ

Yapılan çalışmalar, özellikle tarçın ve acı biberde bulunan ana bileşenlerin kardiyovasküler sistem üzerindeki kayda değer faydalarını ortaya koydu.

Avustralya Adelaide Üniversitesi'nden Kardiyolog ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Karin Ried, sarımsak özü ile yapılan klinik çalışmaların, kan basıncını düşürmede kayda değer sonuçlar verdiğini belirtti. Ried, "Yaşlandırılmış sarımsak özü, sistolik kan basıncında ortalama ve diyastolik kan basıncında ise düşüş sağladı. Bu etki, ilk basamak anti-hipertansif ilaçların etkisine benzerlik gösterdi" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, sarımsağın içeriğindeki sülfür bileşiklerinin, özellikle alisinin, atardamar sertliğini azaltarak kan akışını iyileştirdiği sonucuna vardı.

Acı bibere keskin tadını veren etken madde kapsaisin ile ilgili araştırmalar da çarpıcı sonuçlar sundu.

Uzmanlar, kapsaisinin damar duvarlarını rahatlatma ve genişletme potansiyeli taşıdığını, bu sayede kanın daha kolay akmasını sağladığını ve kalp üzerindeki gerilimi azalttığını vurguladı.

Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) beslenme alanındaki araştırmalarını yürüten Dr. Elizabeth Klodas, tarçının kan şekeri üzerindeki düzenleyici etkisinin dolaylı olarak kan basıncına fayda sağladığını aktardı.

Klodas, "Tarçın, insülin direncini azaltarak kan damarı hasarını önleyebilir. Ayrıca, güçlü antioksidanları damarlardaki sertliği ve plak oluşumunu azaltmada önemli bir rol üstlendi" şeklinde bir değerlendirme yaptı.

ZERDEÇAL VE BÜTÜNSEL YAKLAŞIM VURGUSU

Bilim insanları, bu baharatların kalp-damar sistemini desteklemedeki mekanizmasının genellikle anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklerine dayandığına dikkat çekti.

Zerdeçalın ana bileşeni olan kurkumin üzerine yapılan incelemeler, bu maddenin güçlü iltihap azaltıcı niteliklerinin, kan damarlarını rahatlatarak ve oksidatif stresi düşürerek kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olabileceğini gösterdi.

Uzmanlar, bu baharatların beslenmeye dahil edilmesinin, mevcut tedavi yöntemlerinin yerini almaktan ziyade, bütünsel bir yaşam tarzı değişikliğinin parçası olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Düzenli ve dengeli baharat tüketiminin, kalp ve damar hastalıkları için risk faktörü taşıyan kişilerde, tedaviyi destekleyici 'nazik ama etkili' bir rol üstlendiği belirtildi.