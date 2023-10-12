Kan damarlarına zırh oluyor kanserin 5 çeşidine 'dur' diyor. Tarlada 10 markette 30 TL

İHA'nın haberine göre, Kilis’te sezonun ilk nar hasadı başladı. Yüksek rekolte sevinci yaşayan üretici, narı tarladan 10 TL'den satıyor. Kilis’te yaklaşık 10 bin dekar alanda nar üretimi yapılırken, Ekim ayı içerisinde başlanan hasadın ise Kasım ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlaların yollarını tutan tarım işçileri ağaçlardan olgunlaşmış narları topluyor. Toplanan narlar soğuk hava depolarında muhafaza edilerek ihracata hazır hale getiriliyor.

Hasadı yapılan Hicaz narının tamamının yurt dışına ihraç edileceğini dile getiren Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, ‘‘Bahçe kenarlarında dikimi yapılan narlar 2006 yılında devletimizin verdiği destek ile 10 bin dekar alana çıktı. Üretilen tüm narlar ihracata gitmektedir. Bereketin simgesi olan nar, dekarda 4 ton beklentimiz var. Narın tarladaki kilosu 10 TL iken marketlerde 30 TL ye kadar alıcı buluyor’’ dedi.

2006 yılında devletin verdiği destekle diktiği narların hasattan sonra tamamını ihracata gönderdiğini söyleyen üretici Mehmet Sakar, "Verilen destekle diktiğim narların bu sene yine hasadına başladık. Her sene 150-160 ton ürün elde ediyoruz. Narların kesimlerini yaptıktan sonra soğuk hava depolarına götürüyoruz ve yılsonunda ihracat için ürünlerin tamamını yurt dışına gönderiyoruz’’ diye konuştu.

NARIN FAYDALARI

Narın sağlığa en faydalı özelliklerinden biri güçlü bir doğal antioksidan olmasıdır. Antioksidanlar vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir, hücreleri serbest radikal hasarından korur, kanser gibi hastalıkları önler, iltihaplanma ve yaşlanmanın etkilerini azaltır.

A, C ve E vitaminleri açısından zengin olan bu meyve, aynı zamanda antiviral ve anti-tümör özelliklere de sahiptir. Nar, çinko, fosfor, magnezyum ve demir bileşikleri açısından zengin ve tıbbi özelliklere sahip bir meyvedir. Ancak şeker içeriğine dikkat edilmelidir.

Narın içerdiği polifenoller antioksidanlar olarak işlev görmektedir. Bu antioksidanların prostat, mide kanseri, kolon, akciğer ve meme kanseri üzerinde olumlu etkileri olduğu çeşitli çalışmalar ile gösterilmiştir.

Nar, kan damarlarını korur, gençleştirir ve böylece kan dolaşımını iyileştirerek kalp ve damar sağlığını koruyabilmektedir.

Narın kolesterol düşürücü etkisi de bulunmaktadır. Kolesterol ve yağ birikmesi, kalp hastalığının yaygın nedenlerinden biridir. Nar damarları tıkayan "kötü" kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Aynı şekilde "iyi" kolesterolü yükseltebilir ve bu da felç ve kalp krizi riskini azaltır.

Nar sindirim rahatsızlıklarına karşı da oldukça etkilidir. Güçlü antibakteriyel ve antiviral etkisi, bağırsakların düzgün çalışmasına müdahale edebilecek tüm zararlı mikroorganizmaları ve diğer bakterileri ortadan kaldırır.

Nar ayrıca şişkinlik ve kabızlık problemlerini önleyerek sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır.

Ağız florası için de birçok faydası bulunmaktadır. Diş etlerinde oluşan enfeksiyonlara karşı etkilidir.

Narda bulunan bitkisel hormonlar, özellikle kadınlarda hormonal sistem üzerinde dengeleyici bir etkiye sahiptir. Bu nedenle nar menopoz dönemi için kullanılabilir.

Narın çekirdekleri de içerdikleri vitamin, mineraller ve antioksidanlarla cildin genç kalmasını ve güzelleşmesini sağlamaktadır.