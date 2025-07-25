Kan davası ve aşk: Aybüke Pusat’ın yeni dizisinden ilk görüntüler sızdı

Most Production’ın imzasını taşıyan dizi, Şanlıurfa’da çekiliyor ve setten sızan ilk görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Aybüke Pusat’ın gelinlikli sahneleri, hayranlarından yoğun ilgi ve beğeni topladı. Pusat, Halef dizisinde Meral karakterine hayat veriyor. Dizide İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz gibi güçlü isimlerle kamera karşısına geçen oyuncu, çekimlerin devam ettiği Şanlıurfa’da dikkat çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan gelinlikli görüntüleri, özellikle dizinin ilk bölümünden bu sahnenin yer almasıyla hayranlarını heyecanlandırdı.

HALEF DİZİSİNİN KONUSU

Temmuz ayında sete çıkan Halef: Köklerin Çağrısı, dramatik hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizi, doğduğu toprakların ona dayattığı kadere karşı koyarak başarılı bir cerrah olan Serhat’ın hikayesini konu alıyor.

Serhat, sevdiği kadın Melek’le gizlice evlendikten sonra Şanlıurfa’ya dönmek zorunda kalır. Ancak burada, iki köklü aile arasındaki kan davası yüzünden Yıldız’la imam nikahı yapmaya zorlanır. Bir cerrahken ağaya dönüşen Serhat, hem gücünü hem de aşkını büyük bir sınavdan geçirir. Melek’in konağa gelişiyle birlikte, geçmişten gelen sırlar ve iki kadının ailesiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Konakta herkesin sakladığı bir sır ve gömülü bir geçmişi vardır. Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesi ve görsel şölen sunan sahneleriyle Halef, yeni sezonun iddialı yapımları arasında yerini almaya hazır.