Kan donduran cinayet! Baba, oğlunu boğazından bıçakladı

Kocaeli'ndeki kan donduran cinayette bir baba tartıştığı oğlunu boğazından bıçaklayarak katletti.

Kan donduran cinayet! Baba, oğlunu boğazından bıçakladı

Kocaeli’nde kan donduran bir cinayet işlendi. Çayırova'da Özgürlük Mahallesi'ne meydana gelen olayda bir baba, tartıştığı oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Evin içerisinde baba Y.K. ile oğlu Tayfun K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sesler üzerine daireye koşan komşu, babayı elinde bıçakla görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken ekipler Tayfun K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Baba ise polis ekiplerine teslim oldu.

GEÇİCİ OLARAK BABASINA TAŞINMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Tayfun K.’nın evli olduğu ve yeni bir ev bulana kadar bir süredir babasıyla kaldığı öğrenildi.

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