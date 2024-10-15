Kan donduran seçim vaadi: "1 milyon fok balığını yok edeceğiz!"

RDP'nin cumhurbaşkanı adayı Mike Kavekotora, partisinin Ongwediva'da düzenlediği manifesto lansmanında yaptığı konuşmada, ülkedeki fokların yarı yarıya azaltılmasıyla balıkçılık sektöründen elde edilen geliri %100 artıracağını ve bu suretle 40 bin kişiye istihdam yaratılacağını söyledi.

Kavekotora konuşmasında "10 yıllık bir süre içerisinde fok nüfusunu mevcut iki milyondan yaklaşık bir milyona düşürmeyi planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kavekotora ayrıca RDP'nin küçük ve orta ölçekli işletmeler ile Namibya vatandaşlarının ana akım ekonomiye katılımını artırmak istediğini belirtti.