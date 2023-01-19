Kan grubunuza göre ne yemelisiniz?

0 KAN GRUBU:
0 grubu kan vahşi hayvanları avlayan ve onların etleriyle beslenen ilk insanların kan grubu. Dolayısıyla bu kan grubunda olanların asla vazgeçemeyeceği yiyeceklerin başında kırmızı et geliyor.
0 Grubu'nun yemesi gereken besinler şunlar
Kırmızı et, karaciğer, beyaz et, balık ve deniz ürünleri. İyotlu tuz, ıspanak ve brokoli
A KAN GRUBU:
A Grubu'nun ataları ilk vejetaryenler. Enfeksiyonlara karşı çok dirençli olan bu gruptaki insanların, kolera ve çiçek gibi hastalıkları atlattığı yapılan çalışmalarla kanıtlanmış.
A Grubu'nun yemesi gerekenler:
Soya proteinleri, tahıl ürünleri ve sebzeler, balıkya da tavuk eti, sebze, brokoli, havuç, balkabağı, ıspanak, sarımsak, erik, vişne gibi meyveler
B KAN GRUBU:
Bu kan gruplarının sindirim sistemi ise dayanıklı. Beslenmesinde katı kuralları yok.
Yemesi gerekenler:
Sütlü besinler, dana ve hindi eti, balık, (ıstakoz, karides, kalamar, midye gibi kabuklu deniz ürünleri hariç), zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler, patates, lahana ve mantar.
AB KAN GRUBU:
A ve B gruplarının karışımından oluşan bu kan grubu çok nadir olarak görülüyor. Yani; A ile B'nin modern karışımı. Çevresel değişikliklerden kaynaklanan beslenme özellikleri gösteriyor. Sindirim sistemi çok duyarlı. Bağışıklık sistemi çok güçlü.
AB Grubu'nun yemesi gerekenler:
Domates, deniz ürünleri, süt ürünleri, sebze, koyun, tavşan ve hindi eti, yoğurt, yumurta
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