Kan grubunuza göre ne yemelisiniz?

0 KAN GRUBU:

0 grubu kan vahşi hayvanları avlayan ve onların etleriyle beslenen ilk insanların kan grubu. Dolayısıyla bu kan grubunda olanların asla vazgeçemeyeceği yiyeceklerin başında kırmızı et geliyor.

0 Grubu'nun yemesi gereken besinler şunlar

Kırmızı et, karaciğer, beyaz et, balık ve deniz ürünleri. İyotlu tuz, ıspanak ve brokoli

A KAN GRUBU:

A Grubu'nun ataları ilk vejetaryenler. Enfeksiyonlara karşı çok dirençli olan bu gruptaki insanların, kolera ve çiçek gibi hastalıkları atlattığı yapılan çalışmalarla kanıtlanmış.

A Grubu'nun yemesi gerekenler:

Soya proteinleri, tahıl ürünleri ve sebzeler, balıkya da tavuk eti, sebze, brokoli, havuç, balkabağı, ıspanak, sarımsak, erik, vişne gibi meyveler





B KAN GRUBU:

Bu kan gruplarının sindirim sistemi ise dayanıklı. Beslenmesinde katı kuralları yok.

Yemesi gerekenler:

Sütlü besinler, dana ve hindi eti, balık, (ıstakoz, karides, kalamar, midye gibi kabuklu deniz ürünleri hariç), zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler, patates, lahana ve mantar.

AB KAN GRUBU:

A ve B gruplarının karışımından oluşan bu kan grubu çok nadir olarak görülüyor. Yani; A ile B'nin modern karışımı. Çevresel değişikliklerden kaynaklanan beslenme özellikleri gösteriyor. Sindirim sistemi çok duyarlı. Bağışıklık sistemi çok güçlü.

AB Grubu'nun yemesi gerekenler:

Domates, deniz ürünleri, süt ürünleri, sebze, koyun, tavşan ve hindi eti, yoğurt, yumurta