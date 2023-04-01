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Uzmanından Ramazan uyarısı: Kan grubunuza göre beslenin

Uzmanından Ramazan’da ‘Kan grubunuza göre beslenin’ uyarısı geldi. Ayrıca Ramazan ayında kilo vermenin veya almanın önüne geçmek için önerilerde bulunuldu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 11:13
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Kan grubunuza göre beslenin

Uzmanından Ramazan uyarısı: Kan grubunuza göre beslenin
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Editör: Erkavim Yıldırım

Ramazan ayında beslenme konusu gündemdeki yerini koruyor. Bu süreçte uzmanından gelen ‘Kan grubunuza göre beslenin’ uyarısı dikkat çekti.
Beslenme Uzmanı Ertekin Aykaç, Ramazan ayında kilo vermenin veya almanın önüne geçmek için önerilerde bulunarak, “Kan grubumuzu baz alarak oluşturacağımız beslenme programıyla özellikle Ramazan ayında kilo vermemiz ve kilomuzu kontrol etmemiz mümkün hale gelmektedir” sözlerini kullandı.

“KİLOMUZU KONTROL ETMEMİZ MÜMKÜN HALE GELMEKTEDİR”

Kan grubuna göre beslenilmesi gerektiğini söyleyen Natüropat ve Beslenme Uzmanı Ertekin Aykaç, “Kan grubumuzu baz alarak oluşturacağımız beslenme programıyla özellikle Ramazan ayında kilo vermemiz ve kilomuzu kontrol etmemiz mümkün hale gelmektedir. Hastalıklara yakalanma riskimiz azalmakta ve daha sağlıklı bir vücut dengesine sahip olmamız mümkün hale gelmektedir” ifadelerini kullandı.

ZAYIFLAMAK İSTEYENLERE ÖNERİLER

Zayıflamak isteyenlere önerilerde bulunan Aytaç, “Kan tahliline göre belirlenen beslenme programları, kişilerin aç kalmadan, kendi kan gruplarının oluşturduğu vücut dengesiyle beslenmelerini ve normal beslenmelerine devam ederken zayıflayabileceklerini öngörmektedir. Kan grubuna özel olarak oluşturulan beslenme programları, sağlıklı beslenerek zayıflamanın mümkün olduğu temelinden hareket etmektedir. Öncelikli olarak kişiye yapılan kan tahlili ile sahip olduğu kan grubu tespit edilmekte ve ardından kişiye uygun ve özel nitelikte beslenme programı hazırlanarak, kişilerin bu diyete göre hareket etmeleri istenmektedir. Bu sebeple kan gruplarının tüketmesi ve tüketmemesi gereken besinleri detaylı şekilde ele almak faydalı olacaktır” sözlerini kullandı.
Dr. Peter J. D'Adamo tarafından keşfedilen ve kişinin sahip olduğu kan grubuna göre belli bir beslenme planıyla zayıflamasını hedefleyen beslenme programları, kan tahlillerine göre kişiye özel zayıflama yöntemlerini açıkladı.

“SAHİP OLDUĞU KAN GRUBUNA GÖRE BELİRLENMESİ GEREKTİĞİNE ODAKLANMAKTADIR”

Phanes Beauty kurucu ortaklarından Ertekin Aykaç, kilonun doğrudan beslenme ile alakalı olduğunu belirterek şunları dil getirdi:

“Her bir vücut yapısı, vücut yaşına, sahip olduğu metabolizma hızına, cinsiyet farklılıklarına göre değişkenlik gösteren beslenme şekillerinin meydana gelmesine sebep olmuştur. Böylesine farklı etkiler oluşturan unsurlar insanların kilo almasına sebep olan etkenlerin değişkenlik göstermesi gibi kilo verme nedenleri de değişkenlik göstermektedir. Kilo, doğrudan beslenme ile alakalıdır. Yani vücut ağırlığının dengeli kiloda tutulabilmesi için beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Kan tahliline göre kişiye özel hazırlanan beslenme listeleri tam olarak bu çıkış noktasından hareket etmekte ve beslenme alışkanlıklarının kişinin sahip olduğu kan grubuna göre belirlenmesi gerektiğine odaklanmaktadır”

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