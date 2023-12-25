Kan gruplarının kilo vermeyle ilgisi var mı

Kan grubuna göre diyet Naturopati uzmanı bir hekim olan Peter Adamo tarafından ortaya atıldı. Peter Adamo, 1996 yılında kan gruplarına göre zayıflamak için besinleri seçti. Ortaya, "kan grupları ile sindirim sistemi arasında vücutta metabolik bir ilişki bulunmuyor” sonucu çıktı. O’na göre, 0 grubu, zayıflarken deniz mahsülleri, kırmızı et, brokoli, ıspanak ve zeytinyağı mısır ve buğdaydan uzak durmalıydı.

A grubu zayıflarken, deniz ürünleri, sebzeler, zeytinyağı ve soya fasulyes iyemeliydi. Buğday, mısır, sütten uzak durmalıydı. 0 ve A grubu olanların egzersiz yaparak kilo vermesi gerekiyordu.



Tarihler 2013-2014 yıllarını gösteridğinde ise yapılan çalışmalarda bilimsel gerçeklikler ortaya kondu. Yapılan 2 çalışma analiz edildi, kan gruplarına göre diyet programı olmadığı ortaya çıktı. Çalışmalar sonucu şöyle açıklandı:

“Kan grupları ile diyet arasında kesinlikle bir bağlantı yoktur!”