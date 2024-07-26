Kan yapan meyve tonlarca hasat

Trakya İlkeren, erken olgunlaşmasıyla pazara erken girerek üreticilere ekonomik fayda sağlıyor. Hasat edilen üzümler, hem iç pazar hem de ihracat için büyük bir potansiyele sahip. Bu yılki hasat döneminde de yüksek verim ve kaliteli ürün beklentisi, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Enstitü Müdür Vekili Mehmet Ali Şenol, Trakya İlkeren'in 1991 yılında Türk bağcılığına kazandırıldığını ve erken olgunlaşmasının piyasa değerini artırdığını belirtti. Şenol, üzüm salkım ağırlığının 500-600 gram civarında olduğunu ve bu yıl yaklaşık 4 ton hasat beklediklerini söyledi.

Şenol, Trakya İlkeren'in bağ hastalıklarına dayanıklı olduğunu ve erken olgunlaşması sebebiyle üreticilere yüksek piyasa değeri sunduğunu vurguladı. Şenol, "Enstitümüzde yaklaşık 200 dekar alanda bağ bulunuyor. Satışa sunduğumuz 60'a yakın şıralık, şaraplık ve sofralık üzüm çeşidimiz var. Bu yıl rekolte oldukça iyi. Üzümlerimiz sağlıklı. Dekarda 2 ton rekolte hedefliyoruz" diye ekledi.