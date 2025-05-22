Kanada Başbakanı Carney: Altın Kubbe'ye katılmak için ABD ile görüşüyoruz

Kanada'nın başkenti Ottawa'da basın mensuplarına açıklama yapan Carney, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu Altın Kubbe savunma sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Carney, "Kanada için iyi bir fikir mi? Evet, Kanadalılar için koruma sağlamak iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

UZAYDAN GELEBİLECEK TEHDİTLERE DİKKAT ÇEKTİ

Carney, Kanada'nın “çok uzak olmayan bir gelecekte” uzaydan gelebilecek muhtemel füze tehditleriyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Altın Kubbe sistemine katılım konusunda ABD Başkanı Trump’la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Carney, iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"GEREKİRSE İŞBİRLİĞİ YAPARIZ AMA MECBUR DEĞİLİZ"

Carney, Kanada'nın savunma alanında ABD ile işbirliği dışında başka seçenekleri de bulunduğuna işaret ederek, "Gerekirse işbirliği yaparız ama ille de işbirliği yapmamız gerekmez." dedi.

TRUMP: “ALTIN KUBBE 3 YIL İÇİNDE FAAL OLACAK”

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin savunmasında kullanılmak üzere Altın Kubbe (Golden Dome) adı verilen yeni bir savunma sistemini inşa edeceklerini açıklamıştı. Trump, sistemin "uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem" olacağını belirtmişti.

Trump, söz konusu savunma sisteminin kendi görev süresi dolmadan hayata geçirileceğini ve yaklaşık 3 yıl içerisinde işler hale gelmesinin beklendiğini kaydetmişti. Ayrıca sistemin toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını duyurmuştu.

"KANADA DA BİZİ ARADI VE KATILMAK İSTEDİ"

Trump açıklamasında ayrıca, “Kanada da bizi aradı ve bunun bir parçası olmak istiyorlar, bu yüzden onlarla konuşacağız. Onlar da korunmak istiyor.” ifadelerini kullanmıştı.