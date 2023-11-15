Kanada Başbakanı Trudeau gittiği restoranda baskın yedi. Polisler restorana akın etti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yönelik tutumu nedeniyle yemek yediği restoranda Filistin yanlısı bir grup tarafından protesto edildi.

KAYNAK: İHA
Kanada Başbakanı Trudeau gittiği restoranda baskın yedi. Polisler restorana akın etti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun İsrail saldırılarına yönelik tutumu Kanadalılar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Trudeau, dün akşam saatlerinde Vancouver’daki Vij’s adlı restoranda oturduğu sırada Filistin yanlısı bir grup tarafından protesto edildi.

ekran-goruntusu-2023-11-15-210246.jpgGazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, "Ateşkes hemen şimdi", "Gazze'deki kuşatmaya hemen son verin", “Elleriniz kanlı” ve “Özgür Filistin” sloganları attı.

PROTESTOLAR SONRASI TRUDEAU RESTORANI TERK ETTİ

Protestocuların restorana düzenlediği baskının ardından Trudeau, restorandaki diğer müşterilerden özür dileyerek korumaları eşliğinden restorandan ayrıldı. Trudeau’nun aracına binmeden önce bir grup ile fotoğraf çektirdiği görüldü.

İKİ PROTESTOCU GÖZALTINA ALINDI

Protesto nedeniyle bölgeye 100 polis gönderildiği aktarılarak, 2 kişinin polise mukavemetten gözaltına alındığı ifade edildi.

İlgili Haberler
Flaş... Flaş... İsrail ordusundan Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne gece baskını
İsrail ordusundan Gazze'de vurdukları hastanelere dair acı itiraf
Ünlü Türk imam Mekke'de gözaltına alındı. Gerekçe: Gazze ve Filistin demesi
İsrail ordusu Gazze’de parlamento binasını işgal etti. İsrail bayrağını astılar
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Gazze yorumu. "Türkiye ile çıkarlarımız uyuşuyor"
Mekke'de 'Filistin' ve 'Gazze' kelimelerini kullanan Türk imam ayağından kelepçelendi
Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Son Haberler
Sedat Peker’in Taşkesenlioğlu'nun otelinin kağıt üzerindeki sahibi olarak iddia ettiği Ali Ercan borsa aracı kurumu satın aldı Gündem
Sedat Peker’in Taşkesenlioğlu'nun otelinin kağıt üzerindeki sahibi olarak iddia ettiği Ali Ercan borsa aracı kurumu satın aldı
İstanbul'da 15.500 liraya kiralanan eve inanamayacaksınız Video
İstanbul'da 15.500 liraya kiralanan eve inanamayacaksınız
Altay Bayındır formasına kavuşuyor. Oynayacağı maçlar belli oldu Spor
Altay Bayındır formasına kavuşuyor. Oynayacağı maçlar belli oldu
İnternette silah fotoğrafı paylaşanlar sanal devriyeye yakalandı Gündem
İnternette silah fotoğrafı paylaşanlar sanal devriyeye yakalandı
Eğlence yeri mafyaları kıskıvrak yakalandı Gündem
Eğlence yeri mafyaları kıskıvrak yakalandı
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı Gündem
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Dursun Özbek yıldız ismi kovdu. Masraflar çok fazla diyerek kararını açıkladı Spor
Dursun Özbek yıldız ismi kovdu. Masraflar çok fazla diyerek kararını açıkladı