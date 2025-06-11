Kanada Borsası tarihi zirveye ulaştı

S&P/TSX Bileşik Endeksi, Çarşamba günü %0,4'lük bir yükselişle 26.524 puana ulaşarak geçtiğimiz hafta kırdığı rekoru geride bıraktı. Bu yükselişte teknoloji şirketleri başı çekerken, enerji sektöründeki güçlü performans da dikkat çekti. E-ticaret devi Shopify %3,5'lik bir artışla teknoloji sektörünün lokomotifi oldu. Enerji devlerinden Canadian Natural Resources, Suncor, Imperial Oil ve Cenovus gibi şirketlerin hisseleri de %1,6 ile %3,2 arasında değer kazandı.

ULUSLARARASI GELİŞMELER TETİKLEDİ

Londra'da yapılan görüşmelerde, geçtiğimiz ay Cenevre'de varılan ticaret ateşkesinin yeniden yürürlüğe konması ve Çin'in nadir toprak elementleri ihracat kısıtlamalarının kaldırılması konusunda anlaşma sağlandı. Bu gelişme, Kanada'nın madencilik ihracatçıları için talep beklentilerini güçlendirecek bir faktör olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, Statistics Canada'nın açıkladığı verilere göre Nisan ayında inşaat izinleri 11,7 milyar dolara gerileyerek %6,6'lık bir düşüş gösterdi. Bu durum, inşaat malzemeleri ve ağır makinelerle ilgili hisseler üzerinde kısmi bir baskı yarattı. Ancak genel piyasa iyimserliği, bu olumsuzluğu dengelemeyi başardı.