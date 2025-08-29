Kanada bütçesi fazla verdi

Kanada hükümeti, 2025 yılı Haziran ayında bütçesinde önemli bir başarı elde etti. Mali verilere göre, ülke hazinesi 3,63 milyar Kanada doları (CAD) bütçe fazlası verdi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 0,939 milyar CAD’lik fazladan belirgin bir artış gösteriyor. Uzmanlar, bu iyileşmeyi ekonomik politikaların etkinliği ve küresel ticaretteki olumlu gelişmelerle ilişkilendiriyor.

GELİRLER YÜKSELİŞTE

Kanada’nın bütçe performansındaki bu sıçrama, büyük ölçüde gelirlerdeki artıştan kaynaklanıyor. Haziran 2025’te toplam gelirler, geçen yıla kıymet yüzde 9,8 oranında artarak 4 milyar CAD’lik bir büyüme sağladı. Bu artışta, özellikle kurumsal gelir vergileri ve gümrük ithalat vergilerindeki yükseliş etkili oldu. Öte yandan, çevre politikaları kapsamında uygulanan karbon fiyatlandırma gelirleri 1,3 milyar CAD azaldı.

Uzmanlar, bu düşüşü enerji sektöründeki düzenlemelere ve küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlıyor.

HARCAMALAR VE BORÇ YÜKÜNDE AZALMA

Program harcamaları, net aktüeryal kayıplar hariç, yüzde 5,9 artışla 2 milyar CAD yükseldi. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi ana harcama kalemlerinde görülen bu artış, hükümetin sosyal refah politikalarına verdiği önemi yansıtıyor. Buna karşılık, kamu borç faizleri yüzde 9,6 oranında azalarak 0,4 milyar CAD geriledi. Hazine bonolarındaki düşük faiz oranları ve reel getiri tahvillerindeki enflasyon ayarlamalarının azalması, bu düşüşte önemli rol oynadı.