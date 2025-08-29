Kanada ekonomisi Temmuz'da büyüdü

Kanada ekonomisi, temmuz 2025’te bir önceki aya göre yüzde 0,1 büyüyerek haziran ayındaki düşüş trendini kırmayı başardı. İstatistik Kanada’nın ön tahminlerine göre, gayrimenkul, kiralama, madencilik (petrol ve gaz hariç) ile toptan ticaret sektörlerindeki artış, büyümeyi destekleyen ana unsurlar oldu.

Perakende ticaret sektöründeki gerileme, bu olumlu tabloyu kısmen gölgeledi. Uzmanlar, bu hafif büyümenin ekonomik toparlanmanın erken sinyalleri olabileceğini, ancak sürdürülebilirlik için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

HAZİRAN VERİLERİ DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Haziran 2025’te Kanada Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYH), bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalarak üst üste üçüncü ayda da gerilemişti. Bu düşüşte, imalat sektöründeki yüzde 1,5’lik ve kamu hizmetleri sektöründeki yüzde 1,2’lik daralma etkili oldu.

Mal üreten endüstriler, haziranda yüzde 0,5 küçülürken, hizmet üreten endüstriler yüzde 0,1’lik mütevazı bir artış gösterdi. Perakende ticaret, gayrimenkul ve toptan ticaret sektörlerindeki yükseliş, kamu sektörü ve diğer birçok alandaki düşüşlerle dengelenerek büyümeyi sınırladı. Toplamda, 20 endüstriyel sektörden 11’i haziranda daralma yaşadı.

SEKTÖREL DİNAMİKLER VE BEKLENTİLER

Temmuz ayındaki büyüme, özellikle gayrimenkul ve kiralama sektöründeki hareketliliğin etkisiyle dikkat çekiyor. Madencilik sektöründe petrol ve gaz hariç faaliyetlerin artması da ekonomiye katkı sağladı. Öte yandan, perakende ticaretin zayıf performansı, tüketici harcamalarındaki belirsizlikleri gündeme getirdi.

Ekonomistler, Kanada Merkez Bankası’nın faiz politikalarının ve küresel ekonomik gelişmelerin, önümüzdeki aylarda büyüme trendini şekillendireceğini ifade ediyor. Temmuz verileri umut verse de, uzmanlar temkinli bir iyimserlik içinde.

GELECEK İÇİN UMUTLU AMA TEMKİNLİ BİR TABLO

Kanada ekonomisi, temmuzda kaydettiği büyüme ile toparlanma sinyalleri veriyor. Ancak haziran ayındaki ardışık düşüşler, ekonomik istikrarın henüz tam sağlanmadığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde, sektörel çeşitlilik ve dış ticaret dinamikleri, Kanada’nın ekonomik performansını belirleyecek kritik unsurlar arasında yer alıyor.