Kanada: “Gazze’deki hastaneyi İsrail vurmadı”

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısıyla alakalı inceleme yaptıklarını ve ulaştıkları bulgulara göre hastaneyi İsrail’in bombalamadığını açıkladı.

Kanada: “Gazze’deki hastaneyi İsrail vurmadı”

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Kanada Kuvvetleri İstihbarat Komutası tarafından bağımsız olarak yapılan analiz, sonuçlara yüksek güvenle İsrail'in 17 Ekim'de El Ehli Hastanesi'ni vurmadığını gösteriyor" denildi.

Bakanlığın iddiasına göre saldırıya Gazze’den atılmış arızalı bir roketin sebep olmuş olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade etti.

Analiz aşamasında açık ve gizli kaynakların kullanıldığını belirten bakanlık, incelemelerde hastane kompleksi ve çevre binalarda meydana gelen hasarı incelediklerini ve gelen cephanenin uçuş rotasını izlediklerini aktardı.

Fransa ve ABD’de geçen günlerde saldırının arkasında İsrail’in olmadığını açıklamışlardı. Türkiye, konuyla ilgili açıklamalarında saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Filistinli yetkililer, salı günkü hastane patlamasında 471 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gazze Sağlık Bakanlığı saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail de İslami Cihad'ı suçladı.

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