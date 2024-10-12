Kanada işsizlik oranı eylülde düşüş gösterdi

Kanada Merkez Bankası’ndaki politika yapıcılar, ülkedeki işgücü piyasasında yumuşama olduğu yönünde endişelerini dile getirmişti. Ancak bu yeni veriler, bu kaygıları bir nebze hafifletiyor. İşsiz nüfus, özellikle gençler arasında kaydedilen işsizlikteki düşüş sayesinde 30.800 azalarak 1.428.100 seviyesine düştü. Gençlerin işsizlik oranı ise 1 puanlık bir düşüşle %13,5’e geriledi.

Ekonomik gelişmelere baktığımızda, Kanada ekonomisi Eylül ayında önemli bir istihdam artışı yaşadı. Beklentilerin çok üzerinde, net 46.700 yeni iş eklendi. Bu, son beş ayın en yüksek iş artışı olarak kaydedildi ve iş gücü piyasasında olumlu bir tablo oluşturdu. Ancak katılım oranı, dört ayın üçüncü düşüşünü göstererek 0,2 puan gerileyerek %64,9’a düştü. Bu, daha az kişinin iş gücüne katıldığını ortaya koyuyor.

Ayrıca, saatlik ücret artışı da dikkat çeken bir başka gelişme oldu. Eylül ayında, saatlik ücret artışı 40 baz puan düşerek %4,6’ya geriledi. Bu durum, işgücü maliyetlerinin artmadığına işaret ediyor ve ekonomik büyüme ile enflasyon arasındaki dengeyi korumada önemli bir rol oynayabilir.

Genel olarak, Eylül ayında Kanada işsizlik oranında yaşanan düşüş ve güçlü istihdam verileri, ekonomik toparlanma açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu trendin devam etmesi durumunda, Kanada Merkez Bankası’nın gelecekteki para politikalarını şekillendirmede daha fazla esneklik sağlayabileceğini öngörüyor. Ancak, katılım oranındaki düşüş ve saatlik ücretlerdeki gerileme, dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alıyor. Kanada’nın iş gücü piyasası, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından dikkatle izlenmeye devam ediyor.