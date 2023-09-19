Kanada ve Hindistan arasındaki Nijjar krizi büyüyor

Hindistan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar’ın öldürülmesinin arkasında Hindistan hükümetinin olabileceğin sözlerinin ardından, üst düzey Kanadalı diplomatı sınır dışı etti.

KAYNAK: İHA
Kanada ve Hindistan arasındaki Nijjar krizi büyüyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun dün Avam Kamarası’nda gerçekleştirdiği konuşmasında Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar’ın öldürülmesinin arkasında Hindistan’ın olduğuna ilişkin ifadelerinin ardından iki ülke arasındaki kriz artıyor. Trudeau’nun açıklaması sonrasında Kanada, Hindistanlı diplomat Pavan Kumar Rai’yi sınır dışı etti. Kanada Başbakanının iddialarını reddeden Hindistan’dan Kanada’nın bu adımına yanıt gecikmedi. Hindistan, iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltecek yeni bir adım atarak, üst düzey Kanadalı diplomatı sınır dışı etti. Hindistan, Kanadalı diplomata ülkeden ayrılması için 5 günlük süre verdi.

“SİYASİ BİR HAREKET”

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Kanada Başbakanı Trudeau’nun dün yaptığı açıklamaların “saçma” ve tamamen “siyasi bir hareket” olduğu aktarıldı. Bakanlık açıklamasında, “Hukukun üstünlüğüne güçlü bir şekilde bağlı olan demokratik bir ülkeyiz. Kanada, Hindistan’ın güvenliğini tehdit eden KLF terörist ve ayrılıkçılarına sığınak sağlıyor” ifadelerine yer verildi. Ayrıca açıklamada Kanada hükümetinin, ülke sınırlarında Hindistan karşıtı operasyonlara karşı aktif ve hızlı bir şekilde yasal işlem başlatması gerektiği kaydedildi.

BEYAZ SARAY: KRİTİK ÖNEME SAHİP

İki ülke arasında tansiyon yükselirken bir açıklama da Beyaz Saray’dan geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson açıklamasında, “Kanadalı ortaklarımızla iletişimimiz sürüyor. Kanada tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanması ve suçluların adalete teslim edilmesi kritik öneme sahip” dedi.

NİJJAR, HİNDİSTAN TARAFINDAN TERÖRİST LİSTESİNE EKLENMİŞTİ

Aynı zamanda Kanada vatandaşı da olan 45 yaşındaki Nijjar, 18 Haziran’da Kanada’nın British Colombia eyaletinde maskeli kişiler tarafından aracında öldürülmüştü. KLF, 1987 yılından bu yana Hindistan’da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle bilinirken, örgütün lideri Nijjar Hindistan tarafından terörist listesine eklenmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün Avam Kamarası’nda gerçekleştirdiği konuşmasında Nijjar’ın öldürülmesinin arkasında Hindistan hükümetinin olabileceğini söylemişti. Trudeau, Kanada istihbaratının "güvenilir" kanıtlar elde ederek Hindistan hükümeti ve Nijjar’ın ölümü arasında bağlantının tespit edildiğini dile getirerek, "Bir Kanada vatandaşının Kanada topraklarında öldürülmesi olayına herhangi bir yabancı hükümetin karışması kabul edilemez bir egemenlik ihlalidir" ifadelerini kullanmıştı.

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