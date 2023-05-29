Kanada'da orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

Kanada'nın Halifax kentinde orman yangını nedeniyle bir haftalık acil durum ilan edildi.

Kanada'da orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

Kanada'nın güneydoğusundaki Nova Scotia (Yeni İskoçya) eyaletinin başkenti Halifax, orman yangınıyla mücadele ediyor. Bölgede yaşayanların tahliye edilmesine ve elektriklerin kesilmesine yol açan orman yangını nedeniyle kentte bir hafta süreyle acil durum ilan etti. Alevlerin yerleşim bölgelerine ulaştığı öğrenilirken, kent genelinde gökyüzünü duman kapladığı görüldü.

Halifax Belediyesi bölge sakinlerine pencere ve kapıları kapatmaları, hava koşulları iyileşene kadar evde kalmaları çağrısında bulundu. İlk tahliyelerin gerçekleştiği Westwood Hills'te 10 evin küle döndüğü bildirildi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, acil müdahale ekipleri ile itfaiye ekiplerinin insanları tahliye etmek ve yangını söndürmek için gün boyu çalıştığı belirtildi.

Kanada'nın batısındaki Alberta eyaletinde de 5 Mayıs'ta başlayan orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edilmiş, binlerce hektarlık arazi küle dönmüştü.

(İHA)

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