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Kanada'da sekiz genç kız 59 yaşındaki evsiz bir adamı öldürdü

Kanada'nın Toronto kentinde, yaşları 13 ila 16 yaşındaki sekiz genç kıza 59 yaşındaki evsiz bir adamı öldürmekle suçlandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 23:06
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Kanada'da sekiz genç kız 59 yaşındaki evsiz bir adamı öldürdü

Kanada'da sekiz genç kız 59 yaşındaki evsiz bir adamı öldürdü
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Polisin, Pazar gece yarısından sonra gerçekleşen ve "toplu saldırı" diye tanımladığı olayda zanlılar, kurbanı bıçaklamakla itham ediliyor.

Adı açıklanmayan cinayet kurbanının, evsizlerin kaldığı bir sığınma evinde yaşadığı belirtildi.

Toronto Belediye Başkanı John Tory, cinayetin kendisini "çok rahatsız ettiğini" söyledi.

Toronto Polisi'nden Dedektif Terry Browne, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurbanı bıçak yaralarıyla bulan görgü tanıklarının polise haber verdiğini belirtti.

Kısa bir süre önce sığınma evine yerleşen kurbanın kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.

Kanada yasalarına göre 18 yaşındaki küçük oldukları için kimlikleri açıklanmayan genç kızlar, olay yerinin yakınlarında gözaltına alındı.

Browne, genç kızların sosyal medya üzerinden buluştuklarını ve üçünün poliste sabıkası olduğunu belirtti.

Browne "Nasıl buluştuklarını ve neden Toronto'nun merkezine gittiklerini bilmiyoruz" dedi.

Genç kızların aynı gece başka bir kavgaya da karıştıkları bildirildi.

Yakındaki sığınma evinde yaşayan bir görgü tanığı, genç kızların alkol istemek için yanına geldiğini, kurbanın da genç kızlara müdahale edip, kendisini korumaya çalışırken karnından bıçaklandığını belirtti.

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