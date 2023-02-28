Bir ülkede TikTok kullanımı yasaklandı

Kanada, ABD ve Avrupa Komisyonu’na benzer şekilde, TikTok’u devlet ve federal cihazlarda yasakladı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Ülkenin aldığı bu karar, uygulamayı devlet tarafından verilen mobil cihazlarda kullanılmasının önüne geçti. Kanadalı yetkililere göre TikTok, veri toplama yöntemleri ve siber saldırı riskine ilişkin endişe yaratıyor.

Çin hükümetinin, TikTok aracılığıyla vatandaşların verilerine eriştiği belirtildi.

TikTok’un ana şirketi Bytedance bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Uygulamanın devlet cihazlarına yönelik yasağı, şirkette hayal kırıklığına yol açtı. Bytedance sözcüsü, yasağın milyonlarca Kanadalı tarafından sevilen platformun halka ulaşmasını engelleyeceğini belirtti.

TikTok’un ana şirketi Bytedance, yabancı kullanıcılardan toplanan verilerin ülke dışına çıkarılmadığını ve Çin hükümeti tarafından erişilemeyeceğini söyledi. Bu güvencelere rağmen platform, veri toplama yöntemleri üzerinde artan incelemeler ile karşı karşıya kaldı.

Kanada’daki yasağın, TikTok’un kullanıcı tabanında büyük bir etki yaratacağı düşünülüyor. Uygulama Kanadalı kullanıcılar için indirilebilir durumda olacak. Ancak hükümet cihazlarına getirilen yasak, devlet çalışanlarının halkla iletişim kurmak için kullanmasını engelleyecek.