Kanada’da yangın kabusu! Edson kasabasına yaklaşıyor: Acil tahliye edin çağrısı

Kanada’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangın, Alberta eyaletinde bulunan Edson kasabasına 2 kilometreden az mesafede devam ediyor. Edson Belediye Başkanı Kevin Zahara, bölge sakinlerine acil tahliye olmaları konusunda çağrıda bulunarak, “Eğer henüz tahliye olmadıysanız lütfen derhal tahliye olun. Durum son derece ciddidir ve bir şey olması halinde acil müdahale ekipleri size yardımcı olamayabilir” ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Zahara tarafından paylaşılan görüntüde ise dumanın Edson kasabasına ulaştığı görüldü. Kasabada 8 bin kişi yaşıyor.

“QUEBEC’TE 133 AYRI NOKTADA YANGIN”

Kanada Devlet Televizyonu (CBC), Quebec’te 133 farklı noktada yangının devam ettiğini, yaklaşık 1 milyon hektarlık alanın da yangından etkilendiğini yazdı. Quebec Kamu Güvenliği Bakanı François Bonnardel, Quebec’in kuzeydoğusundaki yangının endişe verici olduğunu belirtti.

YANGININ BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

British Columbia Orman Yangını Servisi, orman yangınlarının büyüklüğünü gözler önüne seren görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, alevlerin sardığı ormandan yoğun duman çıktığı, gökyüzünün ise kızıl renge büründüğü görüldü.

(Kaynak: DHA)