Kanadalı medya şirketleri OpenAI’a dava açtı

Toronto Star, Canadian Broadcasting Corporation (CBC), Globe and Mail gibi önde gelen Kanada medya kuruluşları, OpenAI’a karşı bir dava açtı. Bu dava, ChatGPT’nin büyük dil modellerini eğitmek için bu şirketlerin internet sitelerinden içerik topladığını iddia ediyor. Şirketler, bu içeriklerin büyük bir emek ve maliyetle üretildiğini belirterek, OpenAI’ın içerikleri izinsiz kullanarak haksız kazanç elde ettiğini öne sürüyor.

Dava dosyasında, “OpenAI, bilgiyi yasal yollarla elde etmek yerine medya kuruluşlarının değerli fikri mülkiyetini açıkça kötüye kullanarak kendi ticari çıkarları için kullanmıştır” ifadesi yer aldı. Dava, OpenAI’ın hem maddi tazminat ödemesini hem de medya şirketlerinin içeriklerini kullanmasının durdurulmasını talep ediyor.

OPENAI’IN SAVUNMASI VE ÖNCEKİ DAVALAR

OpenAI ise yaptığı açıklamada, modellerini "adil kullanım ve uluslararası telif hakkı ilkelerine uygun şekilde halka açık verilerle eğittiğini" belirtti. Şirket, ChatGPT’nin dünya genelinde milyonlarca insanın yaşamını iyileştirdiğini, yaratıcılığı teşvik ettiğini ve karmaşık sorunları çözdüğünü ifade etti. Ayrıca OpenAI, medya kuruluşlarıyla iş birliği yaptığını, içeriklerin ChatGPT aramalarında görüntülenmesi, kaynak belirtilmesi ve bağlantı verilmesi gibi yöntemlerle bu iş birliğini sürdürdüğünü açıkladı. Yayıncıların içeriklerinin kullanımını engellemek istemeleri durumunda kolayca devre dışı bırakma seçeneğine sahip oldukları da vurgulandı.

Bu dava, OpenAI’ın karşılaştığı ilk telif hakkı sorunu değil. Şirket, daha önce The New York Times, New York Daily News, YouTube içerik oluşturucuları ve komedyen Sarah Silverman gibi tanınmış isimlerden de benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Ancak OpenAI’ın Associated Press, Axel Springer ve Le Monde gibi bazı yayıncılarla lisans anlaşmaları yaptığı biliniyor. Davacı Kanada medya şirketleri ise OpenAI ile hiçbir lisans anlaşması yapılmadığını ve kendilerine ödeme yapılmadığını ifade etti.

COLUMBİA ÜNİVERSİTESİ’NİN ÇALIŞMASI

Columbia Üniversitesi Tow Center for Digital Journalism tarafından yakın zamanda yayımlanan bir araştırma, OpenAI’ın ChatGPT’yi eğitirken medya içeriklerini yanlış temsil ettiğini ortaya koydu. Araştırmada, OpenAI ile ilişkili olup olmamasına bakılmaksızın hiçbir yayıncının bu durumdan muaf tutulmadığı vurgulandı.

Bu dava, medya ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. OpenAI ile medya kuruluşları arasındaki telif hakkı tartışması, yapay zeka ve etik sınırlar konusundaki daha geniş bir tartışmanın parçası haline gelmiş durumda. Dava sürecinin, bu alandaki yasal düzenlemeler ve iş birliği modellerine nasıl bir yön vereceği merakla bekleniyor.