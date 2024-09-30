Kanadalı yıldız kramponları asıyor

Kanadalı yıldız oyuncu Christine Sinclair, milli takım düzeyinde tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu, 2024 Ulusal Kadınlar Futbol Ligi sezonunun sonunda, Kasım ayında emekli olacağını açıkladı.

331 milli maçta 190 gol atan 41 yaşındaki forvet, geçen Aralık ayında milli takım görevinden ayrılmıştı ancak Portland Thorns takımında oynamaya devam etti. Sinclair, Thorns ile 12. sezonunu geçiriyor ve takım, 1 Kasım'da düzenleyecekleri normal sezonun sona ermesiyle birlikte ona onur verecek.

Sinclair, Instagram'da "Portland, teşekkür ederim asla yeterli olmayacak. Futbol, dört yaşımda beri tutkum oldu ve beni hayal edemeyeceğim bir yolculuğa çıkardı," yazdı. "Bu son yolculuğumu tamamlarken, her zaman evim olarak adlandıracağım bu eşsiz, güzel ve tutkulu şehri temsil etmenin ne büyük bir ayrıcalık olduğunu söylemek istiyorum."

Sinclair, 2013'te Thorns ile ilk NWSL şampiyonluğunu kazandıktan sonra 2017 ve 2022'de ek şampiyonluklar da kazandı. Kanada ile altı Dünya Kupası'nda mücadele eden Sinclair, Tokyo Oyunları'nda bir olimpiyat altın madalyası da kazandı.

Ayrıca, Sinclair, Brezilyalı Marta ile birlikte beş Kadınlar Dünya Kupası'nda gol atan sadece iki oyuncudan biri.



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