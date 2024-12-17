Kanada'nın Kasım 2024 enflasyonu geriledi

Kanada'nın yıllık enflasyon oranı Kasım 2024'te %1.9 olarak kaydedildi. Ekim ayında %2 olan oran, piyasa beklentilerinin de altında kalırken, Banka Kanada'nın beklentileriyle uyumlu bir sonuç ortaya koydu. Banka, enflasyonun önümüzdeki dönemde %2 civarında kalacağını öngörüyordu. Ancak, temel enflasyon göstergelerinden biri olan "trimmed-mean" oranı %2.7 ile değişmeden kaldı. Bu durum, merkez bankasının ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla uygulayabileceği faiz indirimlerinin kapsamını sınırlıyor.

Kasım ayında, benzin fiyatlarındaki düşüş daha az belirgin oldu (%0.5), Ekim ayında %4’lük azalmaya göre daha sınırlı bir etki yarattı. Ancak, taşıma maliyetleri %1.1 oranında bir artış gösterdi. Bu durum, enflasyonun bazı kalemlerinde hızlanmaya yol açtı. Barınma giderlerinde ise fiyat artışı yavaşladı (%4.6'dan %4.8'e), özellikle mortgage maliyetlerinde görülen yavaşlamanın etkisiyle kira artışları bu durumu dengeledi.

Yiyecek fiyatları da bir miktar azalarak %2.8’e geriledi, bu da marketlerdeki enflasyonun yavaşlamasıyla ilişkilendirildi. Öte yandan, Kanada Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ekim ayına göre değişiklik göstermedi.

Kanada ekonomisindeki bu gelişmeler, Banka Kanada'nın faiz politikalarını nasıl şekillendireceğini ve ekonomik büyüme ile enflasyon arasındaki dengeyi nasıl kuracağını gösterecek önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor. Ekonomistler, ülkedeki düşük enflasyon oranlarının, merkez bankasının gelecekte daha fazla müdahale etmeden ekonomik büyümeyi sürdürmesini sağlayabileceğini öngörüyor.