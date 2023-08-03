Kanada'yı şok eden ayrılık. Başbakan Trudeau duyurdu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau, 18 yıllık evliliklerinin ardından ayrıldıklarını açıkladı.

Kanada'yı şok eden ayrılık. Başbakan Trudeau duyurdu

Kanada, Başbakan Trudeau'nun boşanmasını konuşuyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Trudeau 18 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.

İkili, Instagram'da yayınladıkları açıklamada bu kararı 'birçok anlamlı ve zor konuşmanın ardından' aldıklarını söyledi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada iki tarafın da yasal bir ayrılık anlaşması imzaladıkları belirtildi.

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"TATİLDE OLACAKLAR"

Başbakanın ofisinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Yakın bir aile olmaya devam ediyorlar ve Sophie ile başbakan çocuklarını güvenli, sevgi dolu ve işbirliğine dayalı bir ortamda yetiştirmeye odaklanmış durumdalar. Aile, önümüzdeki haftadan itibaren tatilde bir arada olacak.

Ofisi ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

2005 yılında evlenen çiftin 15 yaşında Xavier, 14 yaşında Ella-Grace ve 9 yaşında Hadrien adında üç çocuğu var.

GÖREVDEYKEN BOŞANAN İKİNCİ BAŞBAKAN

Trudeau, görevdeyken ayrıldığını duyuran ikinci başbakan oldu.

Babası Pierre Trudeau 1979 yılında eşi Margaret'ten ayrılmış ve ikili 1984 yılında boşanmıştı.

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