'Kısmetse Olur' eski yarışmacısı Gamze Göktürk'ün Kabe paylaşımına tepki yağdı

Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönem gündemden düşmeyen Kısmetse Olur programında gelin adayı olan Gamze Göktürk, gerek konuşma tarzıyla, gerekse tavırlarıyla "Delikanlı kız" olarak anılıyordu. Eski Gelin adayının Kabe'de yaptığı paylaşımlar gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Göktürk'ün Kabe'de filtreli videolar paylaşmasına tepki üstüne tepki gösterdi.

Kabe'deki filtreli paylaşımına tepki üstüne tepki yağdı

Gamze Göktürtk Kabe'den yaptığı paylaşımda şu sözleri söyledi: "1 tur döndüm Mevlana gibi, 7 tur daha dönücem, 2 tavaf olacak." Öztürk'ün filtre kullanması olay yarattı.