Kanalizasyon deliklerinden gizemli yeşil balçık sızdı. Bilim kurgu filmi değil gerçek

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Manhattan bölgesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada ilgi çekti. 14 milyondan fazla izlenen görüntülerde ızgaralarından ve kanalizasyon deliklerinden sızan gizemli yeşil bir balçık herkesi şaşırttı. Eski adıyla Twitter şimdilerin X platformunda paylaşılan görüntüler, "Şu anda Dünya Ticaret Merkezi'nin yanındaki yerden tam anlamıyla yeşil çamur fokurdayarak çıkıyor" ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yeşil sıvının olduğu fotoğraflara çeşitli süper kahramanların emojilerini ekleyerek paylaştı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise yeşil sıvının gizemini çözebilmek için, "Muhtemelen bölgesel ısıtma sisteminin bir parçası. Bu sistemlere antifriz ekliyorlar. Belki yeşil bir şeyleri görmeyi kolaylaştırmak içindir. Kokuyor mu?" ifadesini ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu yeşil boyayla dolu su. Tesisatçılar sıhhi tesisat ve kanalizasyon sistemlerindeki sızıntıları tespit etmek için sıklıkla zararsız, floresan yeşil boya kullanırlar" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Üzerinden dumanlar çıkıyor" yorumunu ekledi.