Kanallar ölüm saçıyor! Uzmanlar uyardı!

Kanallar ölüm saçıyor!

Doğal su kaynakları, özellikle de şehirlerdeki kanallar, yüzme keyfi arayanlar için çekici görünebileceği bildirildi.

Ancak, bu alanlarda yüzmenin ciddi sağlık riskleri taşıdığını uzmanlar ve bilimsel araştırmalar net bir şekilde ortaya koydu.

Uzman Görüşleri:

Dr. Mehmet Yalçın, Halk Sağlığı Uzmanı, "Kanallarda yüzmek, insan sağlığı için ciddi tehlikeler barındırıyor.

Bu sular, genellikle şehir atıkları, endüstriyel kirlilik ve hayvan dışkılarıyla kirlendi. Bu kirleticiler, çeşitli patojenlerin üremesi için ideal bir ortam yaratır ve bu patojenler, yüzücülerde cilt enfeksiyonlarından ciddi gastrointestinal hastalıklara kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

Prof. Dr. Ayşe Gür, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, kanallarda yüzmenin leptospiroz gibi ciddi enfeksiyon riskleri taşıdığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Ayşe Gür, "Leptospiroz, kirlenmiş suyla doğrudan temas sonucu bulaşabilen bir bakteriyel enfeksiyondur. Bu enfeksiyon, tedavi edilmediği takdirde böbrek yetmezliği, karaciğer hasarı ve hatta ölüme yol açabilir. Kanal sularının bu tür bakteriler için üreme alanı olduğu bilinmektedir" diye uyardı.

Prof. Dr. Ahmet Demir (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı):

Prof. Dr. Demir, kanallarda yüzmenin çeşitli enfeksiyon riskleri taşıdığını belirtti. Bu sularda bulunan bakteriler, virüsler ve parazitler, cilt enfeksiyonlarından ciddi sistemik hastalıklara kadar birçok sağlık sorununa yol açabilir. Özellikle leptospiroz, giardiyaz ve amipli dizanteri gibi hastalıklar, kanal sularında yaygın olarak bulunur.

Dr. Elif Yılmaz (Halk Sağlığı Uzmanı):

• Dr. Yılmaz, kanal sularının genellikle tarım ilaçları, ağır metaller ve diğer kimyasal kirleticilerle kontamine olabileceğini vurguladı. Bu kimyasallar, cilt tahrişine, alerjik reaksiyonlara ve uzun vadede kansere yol açabilecek ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Ayrıca, bu tür kirleticiler su yoluyla vücuda girdiğinde, iç organlarda hasara yol açabilir.

Dr. Mehmet Kaya (Dermatolog):

• Dr. Kaya, kanallarda yüzmenin cilt sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Kirli su, ciltte mantar enfeksiyonlarına, egzama ve dermatit gibi cilt hastalıklarına neden olabilir. Ayrıca, açık yaraların bu tür sularda enfekte olma riski yüksektir.

Bilimsel Araştırmalar:

Yapılan araştırmalar da bu uyarıları destekliyor. Örneğin, Environmental Research Journal'da yayınlanan 2022 tarihli bir çalışmada, şehir içi su yollarında bulunan bakteriyel ve viral patojenlerin seviyelerinin, insan sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturacak düzeylerde olduğu bulundu.

Araştırmada, özellikle Escherichia coli (E. coli) ve Salmonella gibi bakterilerin yanı sıra Hepatit A ve Norovirüs gibi virüslerin yaygın olarak tespit edildiği vurgulandı.

Kanallarda yüzmek cazip görünebilir, ancak bu tür sularda yüzerken maruz kalabileceğiniz sağlık riskleri oldukça ciddi olmasıyla biliniyor.

Uzmanlar, bu tür sulardan uzak durulması gerektiğini vurgularken, bilimsel araştırmalar da bu uyarıları destekledi.

Kanallarda yüzmek, özellikle yaz aylarında serinlemek için cazip bir seçenek olabilir. Ancak, bu tür sularda yüzmenin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını unutmamak gerekir.

• Leptospiroz Riski: Yapılan araştırmalar, kanal sularında yüzmenin leptospiroz enfeksiyonu riskini artırdığını göstermekte. Leptospiroz, Leptospira bakterisinin neden olduğu ve ciddi böbrek ve karaciğer hasarına yol açabilen bir hastalık.

• Kimyasal Kirleticiler: Bilimsel çalışmalar, kanal sularında bulunan tarım ilaçları ve ağır metallerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymaktadır. Bu kirleticiler, uzun vadede kansere ve diğer kronik hastalıklara yol açabilir.

• Cilt Enfeksiyonları: Kanal sularında yüzmenin cilt enfeksiyonlarına neden olabileceği bilimsel olarak kanıtlandı. Özellikle mantar enfeksiyonları ve bakteriyel cilt hastalıkları, bu tür sularda yaygın.

Kanallarda yüzmek, serinlemek için cazip bir seçenek gibi görünse de, sağlık açısından ciddi riskler taşır.

Uzmanların görüşleri ve bilimsel araştırmalar, bu tür sularda yüzmenin enfeksiyon, kimyasal kirlenme ve cilt hastalıkları gibi birçok tehlikeye yol açabileceğini göstermekte.

Sağlığınızı korumak için temiz ve güvenli yüzme alanlarını tercih etmeniz önemli.