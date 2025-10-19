Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları’nı konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçta "Sarı Melekler", Arina ve Vargas'ın etkili olduğu ilk seti 25-15 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, bu bölümü 25-16 kazanarak 2-0 öne geçti.

İyi oyununu üçüncü sete de taşıyan Fenerbahçe, Vargas ve Korneluk’un etkili olduğu bölümlerde skoru 16-9’a getirerek rakibine mola aldırdı.

Kalan bölümlerde de bench katkısı alan Fenerbahçe, seti 25-12 maçı da 3-0 kazanarak ligde 2’de 2 yaptı.

Fenerbahçe Medicana bir sonraki maçında, 22 Ekim Çarşamba günü Zeren Spor’a konuk olacak.

Aynı gün oynanacak bir diğer maçta ise Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak.