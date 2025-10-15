MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörist Öcalan için, “Gelsin Meclis’te konuşsun. Örgütünü kapattığı açıklasın” ifadeleriyle başlayan süreç devam ediyor.

PKK terör örgütünün elebaşlarından olan Duran Kalkan, terör örgütünün yayın organı Medya Haber TV'ye konuştu.

“YANİ BİZ AHMAK DA DEĞİLİZ, ÇOCUK DA DEĞİLİZ”

Terörist Kalkan, “Bu biçimde süreç yürümez” sözlerini kullandı.

Terörist Kalkan, “Devlet Bahçeli ‘Gelsin mecliste konuşsun, DEM Parti grubunda konuşsun, Ankara’da siyaset yapsın sözlerini’ unutmuş, şimdi ‘İmralı’dan süreci yönetsin. Rehine koşullarında bilmem Rojava’ya çağrı yapsın’ diyor. Unuttu mu Devlet Bahçeli bunu? Bir yıl geçti. Sözlerinin gereği yerine getirildi mi? Hiç oralı olmuyor. Unutmuşa benziyor. Sözleri çok geriye düşmüş durumda. Sadece bir ‘kurucu Önder’ diyerek bizi kandıracağını sanıyor. Önder Apo ‘Ne aldatırım ne aldanırım’ dedi. Yani biz ahmak da değiliz, çocuk da değiliz” ifadelerini kullandı.

"BELLİ Kİ BARIŞA NİYETLERİ YOK"

“Mevcut rehine düzeninde Önder Apo’dan her şeyi yapmasını istiyorlar, bekliyorlar. Bu böyle olmaz” diyen terörist Kalkan, “Böyle yapınca da iktidar cenahı rantçılar da saldırıya geçiyorlar. Bakın şimdi teyakkuzdalar. Ne kadar çok rantçı varmış. Her şeyi söylüyorlar. Önder Apo’ya söylüyorlar, PKK’ye söylüyorlar, Kürtlere söylüyorlar. Hakaret etmedikleri şey kalmadı. Zehir gibi dilleri var. Görmüyor muyuz bunları. Böyle barış mı olur? Böyle demokrasi mi olur? Böyle çözüm mü olur? Buna AKP-MHP’nin yaklaşımları yol açıyor. Süreci ‘Biz kardeşlik süreci, çözüm süreci yapacağız’ diyenler yapmadılar, çalışmadılar topluma dönük. Sözlerinin gereğini yerine getirmediler. Mücadele etmediler. Belli ki aslında niyetleri yok. Rantçı çevreler de böyle bir durumun gelişmesinden korkuyor” sözlerini kullandı.