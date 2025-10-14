Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirme yapan Bahçeli, dikkat çeken bir çıkışa daha imza attı.

MHP lideri Bahçeli, "Hem Aleviyiz, hem Sünni, hepsinden evveli de Müslüman Türk milletiyiz. Alevi kardeşlerimiz bizim canımızdır, onların her sorunu bizim de sorunumuzdur. Cami ne kadar bizim ise, cemevi de bizimdir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerine "Alevi kardeşlerimizin cemevini ibadet olarak görmelerine anlayış göstermek lazım. Cemevlerinin ibadethane olması engeli kalkmalıdır" ifadeleri ile tamamladı.

Bu çıkış, Alevi vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri cemevlerinin, camilerde olduğu gibi devlet tarafından "ibadethane statüsü" olarak tanınmasının yolunu açabilir.

