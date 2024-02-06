Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için malzemeler neler?

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Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için malzemeler neler?
Miraç Kandili'nde öne çıkan kandil simitleri geleneksel bir tat olarak kandil akşamları sofraları süslüyor. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz kandil simidi tarifini sizler için derledik. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için malzemeler neler?

Miraç Kandili’nin idrak edileceği bu önemli günde Müslümanlar kandil simidi alıyor. Geleneksel bir kandil tadı olan kandil simidini evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi için malzemeler neler?

İşte kandil simidi tarifi…

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Kandil simidi, özellikle İslam alemi içinde kutsal gün ve gecelerde özel olarak hazırlanan geleneksel bir tatlıdır.

Malzemeler:

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 su bardağı irmik

- 1 yumurta (sarısı içine, beyazı üzerine)

- Yarım su bardağı nişasta

- 1 paket vanilin (isteğe bağlı)

- 1 paket kabartma tozu

- Aldığı kadar un (yaklaşık 3-4 su bardağı)

- İç harcı için ceviz veya fındık içi

Şerbet için:

- 3 su bardağı su

- 3 su bardağı şeker

- Birkaç damla limon suyu

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KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Derin bir karıştırma kabında sıvı yağ, yoğurt, irmik, yumurta sarısı, nişasta, vanilin ve kabartma tozunu karıştırın. Karışıma azar azar un ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın. Her parçayı ortadan ikiye bölün ve içine ceviz veya fındık içi koyarak tekrar yuvarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak simitleri yerleştirin. Üzerlerine yumurta beyazı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, simitler altın sarısı renk alana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).

Bu sırada şerbeti hazırlamak için su ve şekeri kaynatın, kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu sıkarak 10-15 dakika kadar kaynatmaya devam edin.

Fırından çıkan sıcak simitleri ılık şerbete atın. Simitlerin şerbeti çekmesi için bir süre bekletin.

Şerbeti çeken simitleri servis yapabilirsiniz.

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