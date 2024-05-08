Kandilli Rasathanesi’nin yeni müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel kimdir?

Prof. Dr. Haluk Özener’in görev süresinin sona ermesiyle, Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün yeni müdürü olarak görevine başladı.

Peki, Jeofizik Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan, Prof. Dr. Nurcan Meral Özel kimdir ve uzmanlık alanı nedir?

PROF. DR. NURCAN MERAL ÖZEL KİMDİR?

Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, 1991-1996 yılları arasında Japonya’nın Hokkaido Üniversitesi’nde sismoloji üzerine doktorasını tamamlamış bir bilim insanıdır. Akademik ve idari kariyerinde birçok uluslararası projede yer almış, Türkiye’deki deprem araştırma altyapılarının gelişimine ve teknoloji transferine katkıda bulunmuştur.

Prof. Dr. Özel, yer bilimleri alanında Japonya ve Türkiye arasındaki bilimsel ve operasyonel iş birliklerinde önemli roller üstlenmiş, jeofizik alanında 20’den fazla yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmiş ve 100’den fazla uluslararası yayına imza atmıştır.

Tsunami uyarı sistemleri konusunda da öncü çalışmalar yapan Prof. Dr. Özel, UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu bünyesinde, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz için hizmet veren KRDAE Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi’nin kurulmasını sağlamıştır.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yasaklanması organizasyonunda 184 devlet tarafından seçilerek, 98 ülkede bulunan Uluslararası İzleme Ağı’nın 8 yıl süresince yöneticiliğini yapmıştır. Bu görevi sırasında, dünya izleme sistemlerinin teknolojik ve bilimsel gelişimine katkılarından dolayı, 2017 yılında “Uluslararası Platformda Teknolojiye Damgasını Vuran Altı Kadın Lider” arasında gösterilmiş ve Japonya devlet nişanı ile ödüllendirilmiştir.

Prof. Dr. Özel, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne atanan bir jeofizik uzmanıdır ve sismoloji alanında önemli katkılarda bulunmuştur.

AKADEMİK KARİYERİ VE PROJELERİ

Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, 1991-1996 yılları arasında Japonya’daki Hokkaido Üniversitesi’nde sismoloji alanında doktora yapmıştır. Akademik ve idari kariyeri boyunca birçok uluslararası projede yer almış, özellikle deprem araştırma altyapılarının Türkiye’deki gelişimi ve teknoloji transferi konularında önemli roller üstlenmiştir.

YAYINLAR VE EĞİTİM FAALİYETLERİ

Jeofizik alanında 20’den fazla yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştiren Prof. Dr. Özel, 100’den fazla uluslararası yayına imza atmıştır. Yer bilimleri alanında Japonya ve Türkiye arasındaki bilimsel ve operasyonel iş birliklerinde önemli görevler üstlenmiştir.

TSUNAMİ UYARI MERKEZİ VE ULUSLARARASI GÖREVLER

UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu çatısı altında, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz’e hizmet veren KRDAE Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi’nin kurulmasına öncülük etmiştir.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yasaklanması organizasyonunda 184 devlet tarafından seçilerek, 98 ülkede bulunan Uluslararası İzleme Ağı’nın 8 yıl süresince yöneticiliğini yapmıştır.

ÖDÜLLER VE TANINMA

Prof. Dr. Özel, görev süresi boyunca dünya izleme sisteminin teknolojik ve bilimsel olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalara imza atmış, 2017 yılında “Uluslararası Platformda Teknolojiye Damgasını Vuran Altı Kadın Lider” arasında yer almış ve Japonya devlet nişanı ile ödüllendirilmiştir.

Bu bilgiler, Prof. Dr. Nurcan Meral Özel’in bilim dünyasındaki etkileyici kariyerini ve katkılarını özetlemektedir. Kendisi, jeofizik ve sismoloji alanlarında Türkiye’de ve uluslararası arenada tanınan bir bilim insanıdır.