Kanı ve böbrekleri temizliyor. İşte dikkat çeken ot

Sağlık problemlerine doğal bir besin kaynağı olarak şifa bulmak isteyenlerin tercihi şahtere otu oldu.

Bu ot, kanı ve böbrekleri arındırarak vücudu temizliyor.

Hemoroit hastalarına da iyi haber veren şahtere otunun sayısız faydası var.

BÖBREK AĞRISININ SEBEPLERİ NELERDİR?

Böbrek ağrısına çeşitli faktörler yol açabilir. Bunların arasında en sık görülenler böbrek taşları, böbrek enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, idrar yolu tıkanmaları, böbrek iltihapları ve yaralanmalardır.

Böbrek ağrısı, genelde sırtta veya yanlarda hissedilen kuvvetli bir ağrı şeklinde ortaya çıkar, fakat karına da yayılabilir.

Böbrek ağrısı, nedenini belirlemek ve tedavi etmek için doktor muayenesi gerektirir.

ŞAHTERE OTUNUN KULLANIM ŞEKLİ NASILDIR?

Şahtere otundan 1 çorba kaşığı alarak 0,5 litrelik suyun içinde 5 dakika kaynatın. Bu çayı günde 4 kez yemeklerden önce birer çay bardağı şeklinde için.