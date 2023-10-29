Kanlı Ay tutulması İstanbul’dan izlendi

İstanbul'da kanlı Ay tutulması, Taksim Meydanı ve Çamlıca Tepesi’nden ilgi ile izlendi.

KAYNAK: DHA
Kanlı Ay tutulması İstanbul’dan izlendi

Kanlı Ay tutulması, dünyanın farklı ülkelerinde görülürken, Türkiye'de de ilgi ile izlendi. Ay, Dünya’nın gölgesinden geçerken, güneş ışığının Ay yüzeyini aydınlatmasını engellediğinde gerçekleşen ve ‘Kanlı Ay’ tutulması olarak bilinen Ay tutulması İstanbul’da da gözlendi. Ay tutulması Taksim Meydanı ve Çamlıca Tepesi’nden görüntülendi. Yaşanan tutulmada Ay’ın yüzde 12’si Dünya’nın gölgesinde kalarak kararırken tutulma maksimum evresine saat 23.15’de ulaşarak tekrar aydınlanmaya başladı. Saat 21.00'de başlayan kanlı Ay tutulması, saat 01.26'da sona erdi.

Ay tutulması olduğunu Taksim’de öğrenen Sarmad Iqbal, ‘‘Şu an Taksim’e geldim, burada ay tutulması olduğunu öğrendim. Ama bana biraz sürpriz oldu çünkü benim annem Hintli. Hindistan’da çok garip inançlar var bu konuda. Yani insanlar ne diyor, eğer ay tutulması olursa orada bela geliyor aslında. Mesela ben göreceğim, bana bela gelecek, o yüzden biraz korktum’’ dedi.

Öne Çıkanlar
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Juventus Verona: Tek gol 90+6'da geldi Spor
Juventus Verona: Tek gol 90+6'da geldi
Mars yüzeyinin altında ne gizleniyor? Meteor çarptı, bilim insanları bulmacayı çözdü... Bilim
Mars yüzeyinin altında ne gizleniyor? Meteor çarptı, bilim insanları bulmacayı çözdü...
BAE İsrail'in kara saldırılarıyla ilgili BMGK'yi acil toplantıya çağırdı Dünya
BAE İsrail'in kara saldırılarıyla ilgili BMGK'yi acil toplantıya çağırdı
Filistin lideri Abbas, Arap ülkelerine seslendi: Halkımız katliamına maruz kalıyor Dünya
Filistin lideri Abbas, Arap ülkelerine seslendi: Halkımız katliamına maruz kalıyor
El-Aksa: İsrail, Gazze'ye beyaz fosfor bombasıyla saldırıyor Dünya
El-Aksa: İsrail, Gazze'ye beyaz fosfor bombasıyla saldırıyor
Krediyi duyan koşuyor! Otomotiv devinden piyasayı sallayacak kampanya Gündem
Krediyi duyan koşuyor! Otomotiv devinden piyasayı sallayacak kampanya