Kanser tedavisi gören Daum'dan duygulandıran açıklama: Mezar taşıma şunu yazsınlar

Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran teknik direktör Christoph Daum, gördüğü kanser tedavisi ile ilgili duygulandıran açıklamalar yaptı.

Kanser tedavisi gören Daum'dan duygulandıran açıklama: Mezar taşıma şunu yazsınlar

2022'de bu yana akciğer kanseriyle savaşan Christoph Daum, tedavi süreci ve son durumu ile ilgili konuştu.

İşte Alman basınına açıklamalar yapan Daum'un sözleri;

''Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor. Tedavilerin olumlu etkisi var, kanser hücreleri hafifçe kayboluyor. Ayrıca meditasyon ve nefes egzersizleri gibi destekleyici önlemler de kullanıyoruz. Üniversite hastanesinin onkoloji bölüm başkanı Profesör Jürgen Wolf benimle çok iyi ilgileniyor. Ne yazık ki kanser çok sinsi bir hastalık ve aniden vücudun başka bir yerine metastaz yapabiliyor. Bu durum sizi mahvedebilir.''

''HENÜZ İYİLEŞMEDİM''
''Henüz iyileşmedim. Kanser konusundaki araştırmalar büyük ilerleme kaydediyor ve yakında yeni yöntemler ortaya çıkabilir. Amacımız akut bir durumu kronik bir duruma dönüştürmek, hastalığı kontrol altına almaktı. Umarım daha da fazlası olur.''

''BİR HAFTADA 22 KEMOTERAPİ''
''Size pompalanan tüm bu zehirle zihinsel olarak başa çıkmak için kendime söylediğim şey kemoterapinin bir doping olduğuydu. Ama son bir haftada 22 kemoterapi tedavisinden sonra, yan etkileri engellemek biraz zorlaştı.''

''AZ KALSIN KOMAYA GİRİYORDUM''
''Doktorlar, ABD'deki oğlumu ziyaret etmemi kabul ettiler. Ama tahmin edin ne oldu; Zatürreye yakalandım! Neredeyse komaya giriyordum. Eşim Angelica, 'sana bağırdım ama beni duymadın' dedi.''

''KULLANMAM''
Soru: Acılarla baş etmek için esrar kullanır mısınız?
''Hayır, kullanmam. Bütün uyuşturucu maddelere yeterince doydum. Doktorların verdiği ilaçlara güveniyorum.''

''BİR GÜN HEPİMİZ ÖLECEĞİZ''
Soru: Ölümü ne sıklıkla düşünüyorsunuz?"
''Bir gün hepimiz öleceğiz. Ölmeden önce hayatımı en iyi şekilde sürdürmek isterim.''

Teknik direktörlüğe dönecek misiniz?"
''Hastalandıktan sonra dahi teklifler aldım. Brugge'den sportif direktörlük, Balkan ülkelerinden birinden ise antrenörlük teklifi aldım. Kemoterapi nedeniyle yüzde 100 müsait olamıyorum. Çalıştığım yerde adımı tam anlamıyla hissetirmek isterim.''

''MEZAR TAŞIMDA 'ŞİMDİ DİNLENMEYE GELDİ' YAZSIN''
Soru: "Bir gün mezar taşınızda ne yazsın isterdiniz?"
''Mezar taşımda 'Şimdi dinlenmeye geldi' yazsın isterim. Belki çocuklarımın daha iyi fikri

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