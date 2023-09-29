Kanser tedavisi gören Tanyeli'den Yıldız Tilbe'ye teşekkür

Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, Yıldız Tilbe'in desteğinden bahsederek şarkıcıya teşekkür etti.

Kanser tedavisi gören Tanyeli'den Yıldız Tilbe'ye teşekkür

Yıllar önce ailesiyle Yurt dışına taşınan Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat masasına yatarak mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, tesadüfen pankreas kanserine yakalandığını öğrendi.

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Aldığı haber karşısında büyük üzüntü yaşayan 52 yaşındaki Tanyeli'ye ailesi ve yakın dostları destek oluyor.

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Bir süredir pankreas kanseri ile mücadele eden ve tedavi süreci süren oryantal Tanyeli, geçtiğimiz gün Akmerkez’de bir mağazadan çıkarken objektiflere takıldı.

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Önceki günlerde 'Milano Fashion Week'de' podyuma çıkarak İtalyan basınının ilgi odağı olan ünlü isim, "Benim İtalya’ da podyuma çıkma nedenim kanser ile mücadele edenler içindi" diye konuştu.

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"Farkındalık yaratmak için bu teklife sıcak baktım" diyen Tanyeli, şöyle devam etti: O defilede benim gibi hasta olan kardeşlerimin sesi olduğum için ne mutlu bana. Ben normalde dans sanatçısıyım ama İtalya’daki defileden çok güzel tepkiler gelince Paris Fashion Week’ den de teklif geldi. Cumartesi günü de orada podyuma çıkacağım. Türkiye’de iki reklam filmi teklifi var onu da değerlendiriyorum. Saçlarımı hastalığımdan dolayı sıfıra vurdurduktan sonra gerçekten şansım açıldı, kelimin bana para kazandıracağı hiç aklıma gelmezdi. Tümörümde yüzde otuz küçülme olduğunu söyledi doktorum, o da beni çok mutlu etti. Tedavi içi Küba’ya giderken Yıldız Tilbe, maddi manevi bana çok destek oldu ona da buradan çok çok teşekkür ederim.

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