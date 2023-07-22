Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye canlı yayında skandal soru. 'Yuh artık' dedirtti

Kansere yakalanan Tanyeli'ye canlı yayında "Mezarlık aldın mı?" diye sordular. Tedavi süreci devam eden Tanyeli'nin bu tür bir soruyla karşılaşması büyük tepki çekti.

Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye canlı yayında skandal soru. 'Yuh artık' dedirtti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Tanyeli, pankreas kanseri olduğunu öğrendikten sonra tedavi olmaya başlamıştı.

Tedavi süreci devam ederken Beyaz TV ekranlarındaki Beyaz Magazin isimli programa katılan Tanyeli canlı yayında skandal bir sorula karşılaştı.

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Tanyeli'nin sağlık durumu hakkında merak edilenleri soran sunucu, "Mezar yerini aldın mı?" şeklinde duyarsız bir soru yöneltti.

Tedavi süreci devam eden Tanyeli'nin bu tür bir soruyla karşılaşması, hem izleyiciler hem de sanat camiasında büyük tepki çekerken Tanyeli'nin büyük bir olgunlukla sorulan sorulara cevap vermesi takdir topladı.

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