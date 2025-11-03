Akciğer kanseri, tüm dünyada en sık görülen ve en yüksek ölüm oranına sahip kanser türü olarak küresel bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın (GLOBOCAN) son verilerine göre, özellikle son beş yıl içinde akciğer kanseri görülme sıklığı kaygı verici bir artışla yaklaşık yüzde 15 yükseldi. Bu yükseliş, hastalığın küresel yükünü ağırlaştırdığını açıkça gösterdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ARTIŞIN PERDE ARKASINI AYDINLATTI

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nden (NCI) Onkoloji Uzmanı Dr. Elias Vance, bu artışın temel nedenleri arasında tütün ve tütün ürünleri kullanımındaki süregelen yoğunluğu gösterdi.

Dr. Vance, yaptığı açıklamada, "Küçük hücreli dışı akciğer kanseri vakalarının büyük çoğunluğu doğrudan sigara kullanımıyla ilişkilendirildi. Ancak, özellikle kadınlar arasında sigara kullanımındaki artış, bu kanser türünün kadınlardaki insidansını da önemli ölçüde yükseltti" ifadelerini kullandı.

Hiç sigara içmeyen bireylerdeki akciğer kanseri vakalarının sayısındaki artışa da dikkat çekildi.

Harvard Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü'nden Prof. Dr. Clara Jensen, konuyla ilgili bilimsel bir makalede, "Artan hava kirliliği seviyeleri, özellikle ince partikül maddeye (PM2.5) uzun süreli maruziyet, adenokarsinom gibi akciğer kanseri alt tiplerinin gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Hava kirliliğine bağlı adenokarsinom vakalarının dünya genelinde ciddi boyutlara ulaştığı hesaplandı" şeklinde görüş bildirdi.

Prof. Jensen, radon gazı ve asbest gibi çevresel karsinojenlere maruziyetin de yükselen oranlarda etkili olduğunu vurguladı.

KADINLARDAKİ RİSK HIZLA YÜKSELDİ

GLOBOCAN'ın 2022 verileri, dünya genelinde 2.48 milyon yeni akciğer kanseri vakası kaydedildiğini gösterdi. Bu vakaların yaklaşık 908 bin 630'unu kadınlar oluşturdu.

Erkeklerde insidans oranlarının yüksek seyrini koruduğu belirtilirken, kadınlarda yeni hasta sayılarındaki artışın gözlemlenmesi, yabancı uzmanları endişelendirdi.

Avrupa Onkoloji Enstitüsü'nden (IEO) Radyasyon Onkolojisi Profesörü Dr. Matteo Rossi, artışın geleceğe yönelik risklerini değerlendirdi.

Dr. Rossi, "Erken tanı ve yeni tedavi protokollerindeki gelişmelere rağmen, sigara ve çevresel risk faktörlerinin kontrol altına alınamaması, önümüzdeki 20 yıl içinde kadınlarda akciğer kanseri görülme oranının yüzde 70'e kadar yükselme potansiyeli taşıdığını ortaya koydu. Bu, acil küresel önlemleri gerektiren bir krizdir" dedi.