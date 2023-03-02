Kansere neden olabilecek 10 yiyecek ortaya çıktı

Kanser uzmanları ‘Bir şey olmaz’ denilerek yenilen besinler konusundaysa sık sık uyardığı bildirildi. Nedeni tam anlamıyla saptanamayan kanser hastalığı ile ilgili araştırmalar sürüyor.

Sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam için mutlaka açılanan 10 yiyecekten uzak durulması gerektiği vurgulandı.

KANSERE NEDEN OLABİLECEK 10 YİYECEK…

-Sebze ve meyveler mutlaka organik olmalı

-Yüksek fruktozlu mısır şurubu

-Patates cipsi, eğlencelerinize eşlik etmesin

-İşlenmiş ve tütsülenmiş etler

-GDO’lu gıdaların namı biliniyor

-Trans yağlar, bir numaralı düşman

-Yapay tatlandırıcıları beyin tümörüne neden

-Sıcak içenlerdensiniz, bir daha düşünün

-Beyaz unun zararları bitmiyor

-Konserve besinlerden uzak durun

KANSER NEDİR?

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir.

Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur.