Kanseri engelleyen ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Ölümcül olan kanseri engelleyen şerbetçi otu dikkatlerden kaçmadı.

ŞERBETÇİ OTU NEDİR?

Şerbetçi otu, kozalağa benzeyen şekli ve sert tüyleriyle tanınan, maya otu veya bira çiçeği gibi farklı adlarla da bilinen, ince ve sarımsı bir gövdeye sahip, yaprakları kalp biçiminde olan ve 2,5 metreye kadar uzayabilen, cannabaceae ailesinden bir bitkidir.

ŞERBETÇİ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

- İştahı artırır

- Diş ağrısını hafifletir

- Uykusuzluğa karşı yatıştırır

- Mideyi rahatlatır

- Kandaki toksinleri temizler

- Yara iyileşmesine yardımcı olur

- Kanser önleyici maddeler içerir

- Eklem ağrılarını dindirir

- Sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler

- Adet kramplarını azaltır

- Osteoporoz tedavisine destek verir

- İdrar yolu ve mesane enfeksiyonlarını tedavi eder

- İdrarı söktürür ve böbrek taşı oluşumunu engeller

- Menopoz belirtilerini hafifletir

ŞERBETÇİ OTU NASIL KULLANILIR?

Şerbetçi otu, saç ve cilt bakımı için kür olarak veya içecek olarak çay şeklinde kullanılabilir.

Şerbetçi otu çayı, bir tatlı kaşığı şerbetçi otunu bir bardak kaynar suya ekleyip 10 dakika demleyerek hazırlanır. Aç karnına içildiğinde daha etkilidir. Kokusu keskin olduğu için bal ile tatlandırılabilir. Hormonlara etki ettiği için günde bir bardaktan fazla içilmemelidir.

Bir ay kullanıldıktan sonra bir süre ara verilmelidir. Göğüs büyütme amacıyla da kullanılabilen şerbetçi otu, krem haline getirmek için kaynatılıp öğütülür. Bir cilt kremi ile karıştırılıp vücuda sürülür. Zarar vermemek için çok uzun süre bekletilmez.