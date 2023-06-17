Kanserle savaşıyor. Tam bir vitamin deposu. Kansızlığa birebir iyi geliyor

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan keçiboynuzunun faydaları dikkat çekti.

KEÇİBOYNUZU NEDİR?

Keçiboynuzu veya harnup, baklagiller familyasından olup Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde doğal olarak yetişen ve baklaları yenen, her dem yeşil çalı ya da ağaç formunda olan bir bitki türü.

KEÇİBOYNUZUNUN FAYDALARI

-Akciğerleri temizler ve akciğer kanseri riskini azaltır.

-Kansere karşı savaşı destekler.

-Kadınlarda adet sancılarını giderir.

-Kabızlığı önler.

-Kalp-damar sağlığını korur.

- Öksürük tedavisinde de kullanılır.

-Günde bir kaşık keçiboynuzu yemek kemiklerin büyümesine ve korunmasına katkı sağlar. Özellikle çocukların ve yaşlıların günde 1 kaşık tüketmesi gereken keçiboynuzu kemikleri güçlü tutar.

-Kansızlığa iyi geliyor.

-Protein, fosfor, magnezyum, çinko gibi mineralleri bol miktarda içeren keçiboynuzu, A, B, D ve E vitaminleri açısından oldukça zengindir.

KEÇİBOYNUZU NASIL TÜKETİLİR?

Keçiboynuzu taze ve kurutulmuş haliyle bütün olarak tüketilebilir. Sert yapısı nedeniyle bu şekilde tüketilmesi bazı kişiler için zor olabileceğinden ülkemizde yaygın şekilde pekmezi yapılarak da tüketilir. Keçiboynuzu pekmezi keçiboynuzunu uzun süre saklamak için de iyi bir yöntemdir.

Keçiboynuzu pekmezini kahvaltılarda ekmeğe sürerek, 2-3 tatlı kaşığını geçmemek kaydıyla doğrudan içerek ya da sütle karıştırıp tüketebilirsiniz. Ayrıca yoğurda katarak ya da tahinle karıştırarak da yiyebilirsiniz. Keçiboynuzunun bir diğer kullanım şekli ise tatlılarda şeker yerine , unlu yiyeceklerde de keçiboynuzu unu olarak kullanılmasıdır. Keçiboynuzunun çay ve kahve formlarını da deneyebilirsiniz.

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bitkisi ilk 15 sene meyve vermeyen keçiboynuzu biraz emek isteyen ama beklediğinize değen bir besin. Ancak olgun keçiboynuzunuz varsa keçiboynuzu pekmezi yapmak çok da zor değil.

Keçiboynuzu pekmezi için malzemeler:

Kurutulmuş keçiboynuzu

Şeker

Limon

Keçiboynuzlarını iyice yıkayın ve büyük bir tencereye koyup üzerini geçecek kadar su ekleyerek kaynamaya bırakın.

Keçiboynuzunun yumuşaması uzun süreceği için minimum 1 saat kaynatmalısınız. (Keçiboynuzlarını daha önce 1-2 gün soğuk suda bekletirseniz daha hızlı yumuşarlar.)

Yumuşayan keçiboynuzlarını bir elek ya da türbent yardımıyla posa/püre haline getirin.

Ardından bu püreyi tekrar tencereye alın ve şekerle limon suyunu ekleyin.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta keçiboynuzu ile şekerin eşit oranda olması. Örneğin 1 kilo keçiboynuzu kullandıysanız 1 kilo şeker eklemelisiniz.

Yüksek ateşte bu karışım iyice koyu kıvam alana kadar sık sık karıştırarak pişirin.

Kıvam aldıktan sonra ocaktan alın, biraz dinlendirdikten sonra kavanozlara aktarın ve serin bir yerde muhafaza edin.

Tamamen katkısız, doğal keçiboynuzu pekmeziniz hazır.