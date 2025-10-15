Yapılan kontrollerde, kantinlerin işletme ruhsatları detaylıca incelenirken; hijyen standartlarına uygunluk, satışa sunulan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve uygun saklama koşulları büyük bir titizlikle denetleniyor. Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği içinde yürütülen bu koordineli denetimler sayesinde, öğrencilerin yoğun kullandığı okul kantinlerinde oluşabilecek olası sağlık risklerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Denetimler neticesinde kurallara riayet etmeyen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlar için cezai işlemler uygulanıyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN VE VELİLERİMİZİN İÇİ RAHAT OLSUN İSTİYORUZ"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada öğrencilerin sağlığını her şeyin üzerinde tuttuklarını vurgulayarak, "Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyden önemli. Okul kantinlerinde satılan ürünlerin hijyenik şartlarda hazırlanması, saklanması ve satışa sunulması konusunda son derece hassasız. Zabıta ekiplerimiz ve Meram İlçe Tarım Orman Müdürlüğümüz ile koordineli biçimde sürdürdüğümüz bu denetimlerle hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin içi rahat olsun istiyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için üzerimize düşen her görevi titizlikle yapmaya devam edeceğiz. Denetimlerimiz yıl boyunca aralıksız şekilde sürecek" ifadelerini kullandı.